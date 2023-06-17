Venom: Zehirli Öfke filminin konusu ne? Venom: Zehirli Öfke filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:26

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:26

Venom: Zehirli Öfke (Venom), yönetmenliğini Ruben Fleischer, senaristliğini Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg’ün üstlendiği, 2018 yapımlı bir aksiyon filmidir.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ KONUSU NE?

Eddie, Anne ile birlikte güzel bir hayat geçirir. Eddie bir gün "Carlton Drake" kafayı takar. Eddie röportaj yaparken Carlton'a önemli olan sorular sorar. Carlton cevap vermeyince Eddie onu sinirlendirir ve Eddie işinden olur ve sevgilisini kaybeder. Aradan 8 ay geçtikten sonra bir gün Dr. Dora Skirth, Eddie ulaşmaya çalışır. Carlton'un kötü işler yaptığına dair ikna etmeye çalışır. Eddie başta inanmaz ama sonra intikam almak ister. Laboratuvara giderler ve Eddie'nin sokak arkadaşı Maria'yı kaçırmışlardır ve simbiyot Venom onun vücuduna geçmiştir. Eddie Maria'yı kurtarmak isterken Venom Eddie'nin vücuduna geçer.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Hardy

Michelle Williams

Riz Ahmed

Scott Haze

Reid Scott

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Venom: Zehirli Öfke filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.