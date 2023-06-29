Ölümcül Deney 5: İntikam filmi konusu nedir? Ölümcül Deney 5: İntikam filmi oyuncuları kimler?
Ölümcül Deney 5: İntikam (Resident Evil: Retribution) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Deney 5: İntikam filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Deney 5: İntikam filmi konusu nedir? Ölümcül Deney 5: İntikam filmi oyuncuları kimler?
Ölümcül Deney 5: İntikam (Resident Evil: Retribution) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstlendi. Peki, Ölümcül Deney 5: İntikam filmi konusu nedir? Ölümcül Deney 5: İntikam filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ÖLÜMCÜL DENEY 5: İNTİKAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Umbrella'nın dünyayı mahvetme planları daha da şiddetlenerek devam ediyor. İnsanoğlunun kaçamadığı ölümcül 'T-virus' bulaştığı tüm bedenleri, et yiyen zombilere dönüştürmektedir. Umbrella'nın gizli yürütülen operasyonuna dahil olan Alice hem geçmişinden gelen sırları ortaya çıkartacaktır hem de insanlığın son umudu olarak virüsün ve salgının kaynağını bulup yok etmeye çalışacaktır. Dünyanın dört bir yanında, farklı ülkelerde tehlikeyi durdurmaya çalışan Alice inandığı doğrulardan da tereddüte düşecek, çevresinde güveneceği fazla kimsenin kalmadığını anlayacaktır. Geri sayım artık başlamıştır...
ÖLÜMCÜL DENEY 5: İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Milla Jovovich - Alice
Michelle Rodriguez - Rain Ocampo
Sienna Guillory - Jill Valetine
Oded Fehr - Carlos Olivera
Boris Kodjoe - Luther West
Johann Urb - Leon S. Kennedy
Li Bingbing - Ada Wong
Shawn Roberts - Albert Wesker
Kevin Durand - Barry Button
Colin Salmon - James Shade
ÖLÜMCÜL DENEY 5: İNTİKAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Ölümcül Deney 5: İntikam filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlenmiştir.
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