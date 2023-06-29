Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:45

Güncelleme: 29.06.2023 - 12:45

Meraklı Köfteci filminin yönetmenliğini Ergin Orbey otururken filmin senaryosunu Sadık Şendil, Erdoğan Tünaş ve Kemal Sunal kaleme aldı. Peki, Meraklı Köfteci filmi konusu nedir? Meraklı Köfteci filmi oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Zühtü, bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları, boşanması hâlinde; Zühtü'nün akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk sahibi olması hâlinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan Zühtü ise kıza giderek âşık olur.

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Meraklı Köfteci filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapıldı. Film genel olarak Beşiktaş, Ortaköy, Levent gibi bölgelerde çekildi.

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Zühtü Karışan

Gölgen Bengü - Fatma

Şevket Altuğ - Fatih

İhsan Yüce - Temel Reis

Dinçer Çekmez - İsmail

Hulusi Kentmen - Komiser Niyazi

Ali Şen - Ali Amca

Sümer Tilmaç - Selim

Yusuf Sezer - Otelci Arif

Nermin Özses - Güllü Kadın

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Meraklı Köfteci filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.