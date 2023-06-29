Meraklı Köfteci filmi konusu nedir? Meraklı Köfteci filmi oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci filmi nerede çekildi?
Meraklı Köfteci filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk sinemasında iz bırakan Meraklı Köfteci filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Meraklı Köfteci filmi konusu nedir? Meraklı Köfteci filmi oyuncuları kimler?
Meraklı Köfteci filminin yönetmenliğini Ergin Orbey otururken filmin senaryosunu Sadık Şendil, Erdoğan Tünaş ve Kemal Sunal kaleme aldı. Peki, Meraklı Köfteci filmi konusu nedir? Meraklı Köfteci filmi oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Zühtü, bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları, boşanması hâlinde; Zühtü'nün akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk sahibi olması hâlinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan Zühtü ise kıza giderek âşık olur.
MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Meraklı Köfteci filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapıldı. Film genel olarak Beşiktaş, Ortaköy, Levent gibi bölgelerde çekildi.
MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Zühtü Karışan
Gölgen Bengü - Fatma
Şevket Altuğ - Fatih
İhsan Yüce - Temel Reis
Dinçer Çekmez - İsmail
Hulusi Kentmen - Komiser Niyazi
Ali Şen - Ali Amca
Sümer Tilmaç - Selim
Yusuf Sezer - Otelci Arif
Nermin Özses - Güllü Kadın
MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Meraklı Köfteci filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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