Cigan filmi konusu nedir? Cigan filmi oyuncuları kimler?

Cigan (Çingene) filmi TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cigan filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cigan filmi konusu nedir? Cigan filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:51
Cigan filmi konusu nedir? Cigan filmi oyuncuları kimler?
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Cigan (Çingene) filminin yönetmenliğini Martin Šulík otururken filmin senaryosunu Martin Šulík ve Marek Lešcák kaleme aldı. Peki, Cigan filmi konusu nedir? Cigan filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

CİGAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Slovakya’nın Oscar adayı, büyülü gerçekçilik ve mizah etkileri taşıyan dokunaklı, insancıl bir dram. Shakespeare’in Hamlet’inden esinlenen film, babası öldükten sonra yaşadığı Roman mahallesinden çıkıp kardeşlerinin yaşamını düzeltmeye çalışan Adam’ın hikâyesini anlatıyor. Adam bu yolda her türlü önyargıyla karşılaşıp kendi toplumunun yazılmamış yasalarına ters düşer. Hangi yolu seçeceğini bilemez, ancak şartlar onun karşısındadır ve trajik bir sona doğru yol almaktadır.

CİGAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jan Mizigar - Adam

Miroslav Gulyas - Uncle

Attila Mokos - Priest

Martina Kotlarova

CİGAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Cigan filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir. 


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