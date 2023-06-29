Suç Çetesi filmi konusu nedir? Suç Çetesi filmi oyuncuları kimler?
Suç Çetesi (The Gangster Squad) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Suç Çetesi filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Suç Çetesi filmi konusu nedir? Suç Çetesi filmi oyuncuları kimler?
Suç Çetesi (The Gangster Squad) filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer otururken filmin senaryosunu Will Beall kaleme aldı. Peki, Suç Çetesi filmi konusu nedir? Suç Çetesi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SUÇ ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
“Gangster Squad”, Los Angeles Times gazetesinin “Tales From The Gangster Squad” (Gangster Takımının Hikayeleri) başlıklı makalelerinden esinlenerek çekilecek. Paul Lieberman tarafından yazılan bir makale, 1940’ların Yahudi Mafyasında yer alan Meyer Harris “Mickey” Cohen’in kişisel profilini ve mafyanın gerçek, gizli ve kayıt dışı kalmış hikayesini anlatıyordu.
SUÇ ÇETESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ryan Gosling - Sgt. Jerry Wooters
Giovanni Ribisi - Conway Keeler
Michael Peña - Navidad Ramirez
Anthony Mackie - Rocky Washington
Josh Brolin - John O\'mara
Sean Penn - Mickey Cohen
Holt McCallany - Karl Lennox
Emma Stone - Jean
Mireille Enos - Connie O'Mara
Ambyr Childers
Jeff Wolfe
Michael Papajohn
Austin Highsmith
Neil Koppel
Nick Nolte - Bill Parker
Marcy McCusker
Tina Mayer
Kara C. Roberts
Robert Patrick
Michael Owen
SUÇ ÇETESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Suç Çetesi filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.
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