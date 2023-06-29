Yayınlanma: 29.06.2023 - 13:01

Güncelleme: 29.06.2023 - 13:01

Suç Çetesi (The Gangster Squad) filminin yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer otururken filmin senaryosunu Will Beall kaleme aldı. Peki, Suç Çetesi filmi konusu nedir? Suç Çetesi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SUÇ ÇETESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Gangster Squad”, Los Angeles Times gazetesinin “Tales From The Gangster Squad” (Gangster Takımının Hikayeleri) başlıklı makalelerinden esinlenerek çekilecek. Paul Lieberman tarafından yazılan bir makale, 1940’ların Yahudi Mafyasında yer alan Meyer Harris “Mickey” Cohen’in kişisel profilini ve mafyanın gerçek, gizli ve kayıt dışı kalmış hikayesini anlatıyordu.

SUÇ ÇETESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ryan Gosling - Sgt. Jerry Wooters

Giovanni Ribisi - Conway Keeler

Michael Peña - Navidad Ramirez

Anthony Mackie - Rocky Washington

Josh Brolin - John O\'mara

Sean Penn - Mickey Cohen

Holt McCallany - Karl Lennox

Emma Stone - Jean

Mireille Enos - Connie O'Mara

Ambyr Childers

Jeff Wolfe

Michael Papajohn

Austin Highsmith

Neil Koppel

Nick Nolte - Bill Parker

Marcy McCusker

Tina Mayer

Kara C. Roberts

Robert Patrick

Michael Owen

SUÇ ÇETESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Suç Çetesi filmi IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlenmiştir.