Yayınlanma: 15.06.2023 - 13:54

Güncelleme: 15.06.2023 - 13:54

Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu (Özgün adı: Resident Evil: Extinction), Russell Mulcahy'nin yönettiği ve başrolünde Milla Jovovich'in bulunduğu bir bilimkurgu aksiyon filmi. Ölümcül Deney: Kıyamet'ın devam filmidir. Filmseverler, Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu filmi konusu nedir? Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖLÜMCÜL DENEY: İNSANLIĞIN SONU FİLMİ KONUSU NE?

Film, Raccoon City felaketinin 5 yıl sonrasını konu alıyor. Raccoon City'e yayılan virüs, kontrol altına alınamamış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Alice ise Nevada çölünde saklanmaktadır ve her insanoğlunu ölümsüz olmakla tehdit eden T virüsünü yok etmek, adaleti aramak için yeniden eski dostlarıyla iş birliği yapmaya başlar. Umbrella Şirketi tarafından tutsak alındığından itibaren bazı deneylere maruz kalmış ve genetik olarak insanüstü güçleri, duyuları değişikliğe uğramıştır. Hayatta kalmak isteyen biri olursa, bu becerilerden daha fazlasına ihtiyaç duyacaktır.

ÖLÜMCÜL DENEY: İNSANLIĞIN SONU FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Milla Jovovich - Alice Prospero

Ali Larter - Claire Redfield

Oded Fehr - Carlos Olivieira

Mike Epps - L.J

Iain Glen - Dr. Sam Isaacs

Matthew Marsden - Captain Alexandre Slater

Chris Egan -

Spencer Locke - K-Mart

Ashanti - Nurse Betty

John Eric Bentley - Umbrella Technician

ÖLÜMCÜL DENEY: İNSANLIĞIN SONU FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.