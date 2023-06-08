Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:54

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:54

Ölümcül Deney: Kıyamet (Resident Evil: Apocalypse) filminin yönetmenliğini Alexander Witt üstlenirken, filmin senaryosunu Paul Anderson kaleme aldı. Ölümcül Deney 2 filmi 2004 yılında vizyona giren aksiyon ve macera türünde bir sinema filmidir. Peki, Ölümcül Deney: Kıyamet filmi konusu nedir? Ölümcül Deney 2 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖLÜMCÜL DENEY: KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Umbrella Şirketi'nin yol açtığı virüs felaketi, Umbrella'nın gizli sığınakları ile Raccoon City'e yayılmıştır. Virüsün etki alanı genişlemiş ve tüm şehir enfektelerle dolmuştur. Alice, virüsten etkilenmeyen bir kısım insanla birlikte hayatta kalmaya çalışır. Bu insanların arasında Raccoon City özel polis ekibi S. T.A.R.S.'ın bir üyesi olan Jill Valentine ve bir başka taktik ekibi olan U.B.C.S. üyesi Carlos Olivera gibi donanımlı kişiler de bulunmaktadır. Bu grup bir yandan tüm şehre yayılmış virüslü yaratıklarla uğraşırken, bir yandan da Umbrella'nın yarattığı ikinci felaket olan Nemesis ile mücadele etmek zorunda kalırlar. Bu cehennemden kurtulmanın tek yolu ise Umbrella'ya bağlı bilim insanı Doktor Ashford'a güvenmek ve Raccoon City ilk okulunda mahsur kalan kızını ona sağ olarak ulaştırmaktır.

ÖLÜMCÜL DENEY: KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Milla Jovovich - Alice

Sienna Guillory - Jill Valentine

Oded Fehr - Carlos Olivera

Thomas Kretschmann - Binbaşı Timothy Cain

Sandrine Holt - Terri Morales

Jared Harris - Dr. Charles Ashford

Mike Epps - L.J.

Sophie Vavasseur - Angela Ashford

Zack Ward - Nicholai Ginovaef

Iain Glen - Dr. Sam Isaacs

Matthew G. Taylor - The Nemesis

ÖLÜMCÜL DENEY: KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Deney: Kıyamet (Resident Evil: Apocalypse) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.