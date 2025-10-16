Ölümcül Kargo filminin yönetmen koltuğunda David R. Ellis oturuyor. Filmin senaristliğini Sebastian Gutierrez, John Heffernan üstleniyor. Peki, Ölümcül Kargo filminin konusu ne? Ölümcül Kargo filminin oyuncuları kim?

Ö L Ü MC Ü L KARGO FİLMİNİN KONUSU NE?

Acımasız bir suç örgütünün lideri olan Eddie Kim, bölge savcısını öldürür ve bu olayın tek görgü tanığı Sean Jones isimli bir adam olur. Bu cinayet artık bardağı taşıran son noktadır ve suç örgütünü durdurmak için geniş çaplı bir operasyon başlatılır. Bu kapsamda Los Angeles'a gidip mahkemeye olayla ilgili ifade vermesi gereken Sean, yolculuk için hazırlanmaktadır. Oldukça tehlikeli geçeceği düşünülen bu yolculuğun planı son derece tecrübeli bir güvenlik uzmanı olan Neville Flynn tarafından yapılır. Ancak tüm bu titiz çalışmalar boşa gidecektir. Zira Eddie zannetiklerinden de korkunç bir insandır. Uçağa yerleştirdiği onlarca zehirli yılan sadece Sean değil tüm yolcuların hayatını tehlikeye atacaktır.

ÖLÜMCÜL KARGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samuel L. Jackson

Julianna Margulies

Nathan Phillips

Rachel Blanchard

Flex Alexander

Kenan Thompson

Keith Dallas

Lin Shaye

Sunny Mabrey

Elsa Pataky

Byron Lawson

Yan-Kay Crystal

ÖLÜMCÜL KARGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Kargo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.