Yayınlanma: 24.03.2025 - 18:35

Güncelleme: 24.03.2025 - 18:35

Ölümcül Tırmanış filminin yönetmen koltuğunda Tommy Bode Dillion oturuyor. Filmin senaristliğini Nathan Adkins üstleniyor. Peki, Ölümcül Tırmanış filminin konusu ne? Ölümcül Tırmanış filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMCÜL TIRMANIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

1962 yılında Tibet'te,Gosainthan dağında bulunan çok gizli bir labaratuvarda çinli bilim adamları çok gizli ve son derece tehlikeli bir deneyi gerçekleştirdiler,bu deneyde genetik sonucu keskin dişleri,insan kanı içmeye susamış, mutantlaşmış kurta benzeyen yaratıkların vermiş olduğu deheşti konu almış.

ÖLÜMCÜL TIRMANIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chuck Campbell

Adrian Paul

Nicholas Boulton

Elizabeth Croft

Sean Teale

Zara Dimitrova

ÖLÜMCÜL TIRMANIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Tırmanış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.0 olarak belirlendi.