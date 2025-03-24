Ölümcül Tırmanış filminin konusu ne? Ölümcül Tırmanış filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Tırmanış (Deadly Descent) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Tırmanış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Tırmanış filminin konusu ne? Ölümcül Tırmanış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümcül Tırmanış filminin yönetmen koltuğunda Tommy Bode Dillion oturuyor. Filmin senaristliğini Nathan Adkins üstleniyor. Peki, Ölümcül Tırmanış filminin konusu ne? Ölümcül Tırmanış filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL TIRMANIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
1962 yılında Tibet'te,Gosainthan dağında bulunan çok gizli bir labaratuvarda çinli bilim adamları çok gizli ve son derece tehlikeli bir deneyi gerçekleştirdiler,bu deneyde genetik sonucu keskin dişleri,insan kanı içmeye susamış, mutantlaşmış kurta benzeyen yaratıkların vermiş olduğu deheşti konu almış.
ÖLÜMCÜL TIRMANIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chuck Campbell
Adrian Paul
Nicholas Boulton
Elizabeth Croft
Sean Teale
Zara Dimitrova
ÖLÜMCÜL TIRMANIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Tırmanış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.0 olarak belirlendi.
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