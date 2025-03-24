Kurşun filminin konusu ne? Kurşun filminin oyuncuları kim?

Kurşun (Exit Wounds) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurşun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kurşun filminin konusu ne? Kurşun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Kurşun filminin konusu ne? Kurşun filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:52

Kurşun filminin yönetmen koltuğunda Andrzej Bartkowiak oturuyor. Filmin senaristliğini Ed Horowitz üstleniyor. Peki, Kurşun filminin konusu ne? Kurşun filminin oyuncuları kim? 

KURŞUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sadece görevini yerine getirmek isteyen polis memuru Orin, bu amaçla yasanın sınırlarını fazlaca zorladığından, şehrin en kötü bölgesi olan merkeze sürülür. Yeni görev yerinde bir yeraltı uyuşturucu operasyonunun izlerini fark eden Orin, gerçeği ortaya çıkarırken üniformasız birinden yardım alacaktır.

KURŞUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Anderson

Eva Mendes

Tom Arnold

DMX

Isaiah Washington

Bruce McGill

Steven Seagal

Michael Jai White

Jill Hennessy

KURŞUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurşun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.


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