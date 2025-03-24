Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:33

Güncelleme: 24.03.2025 - 17:33

Güneş İmparatorluğu filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini Tom Stoppard , J.G. Ballard üstleniyor. Peki, Güneş İmparatorluğu filminin konusu ne? Güneş İmparatorluğu filminin oyuncuları kim?

GÜNEŞ İMPARATORLUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?

J.G Ballard'ın oto-biyografik romanından uyarlanan "Güneş İmparatorluğu", Shangai'in Japon istilasına uğradığı 1941 yılında başlıyor. Zengin bir ailenin mutluluk içinde yaşayan genç üyesi Jim - "Christian Bale" şehirde yaşanan büyük kaos sırasında ailesini kaybediyor ve her gün onlarca insanın öldüğü bu karmaşada yapayalnız kalıyor.. Uçaklara büyük bir ilgi duyan ve hep uçmayı hayal eden Jim, sonunda Soo Chow toplama kampına gönderiliyor ve burada geçirdiği aylar boyunca yepyeni insanlarla tanışarak, yaşamın ailesinin kendisine sunduğu kadar tozpembe olmadığının farkına varıyor.

GÜNEŞ İMPARATORLUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christian Bale

John Malkovich

Joe Pantoliano

Miranda Richardson

Nigel Havers

Ben Stiller

GÜNEŞ İMPARATORLUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güneş İmparatorluğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.