Güneş İmparatorluğu filminin konusu ne? Güneş İmparatorluğu filminin oyuncuları kim?
Güneş İmparatorluğu (Empire of the Sun) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güneş İmparatorluğu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güneş İmparatorluğu filminin konusu ne? Güneş İmparatorluğu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Güneş İmparatorluğu filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini Tom Stoppard , J.G. Ballard üstleniyor. Peki, Güneş İmparatorluğu filminin konusu ne? Güneş İmparatorluğu filminin oyuncuları kim?
GÜNEŞ İMPARATORLUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?
J.G Ballard'ın oto-biyografik romanından uyarlanan "Güneş İmparatorluğu", Shangai'in Japon istilasına uğradığı 1941 yılında başlıyor. Zengin bir ailenin mutluluk içinde yaşayan genç üyesi Jim - "Christian Bale" şehirde yaşanan büyük kaos sırasında ailesini kaybediyor ve her gün onlarca insanın öldüğü bu karmaşada yapayalnız kalıyor.. Uçaklara büyük bir ilgi duyan ve hep uçmayı hayal eden Jim, sonunda Soo Chow toplama kampına gönderiliyor ve burada geçirdiği aylar boyunca yepyeni insanlarla tanışarak, yaşamın ailesinin kendisine sunduğu kadar tozpembe olmadığının farkına varıyor.
GÜNEŞ İMPARATORLUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christian Bale
John Malkovich
Joe Pantoliano
Miranda Richardson
Nigel Havers
Ben Stiller
GÜNEŞ İMPARATORLUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güneş İmparatorluğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.
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