Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:17

Güncelleme: 24.03.2025 - 17:17

Kar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Emre Erdoğdu üstleniyor. Peki, Kar filminin konusu ne? Kar filminin oyuncuları kim?

KAR FİLMİNİN KONUSU NE?

20'li yaşlarında ve hala lise öğrencisi olan Müzeyyen zamanının çoğunu Bekir, Ebru, Hazerhan, Ferdane ve Kadir’den oluşan arkadaş grubu ile geçirir. Bütün günahları arkadaşları ile paylaşan, annesi ile hiç iletişimi olmayan Müzeyyen'in hayatı, hiç görmediği ama dokuz yaşından beri varlığından haberdar olduğu kardeşi Ali'nin gelmesiyle değişir. Müzeyyen'in varlığını, onun annesiyle kendi babasının yirmi yıl önceki yasak ilişkisini, annesi Müzeyyen’e hamile kalınca babasının onları terketmesini, hepsini yeni öğrenen Ali, yarıyıl tatilini de fırsat bilerek Müzeyyen’le tanışmaya Antalya’nın arka sokaklarına gelir. Başlarda Ali'yi kabul etmeyen Müzeyyen bir süre sonra onu hayatına dahil eder. Ali’nin artık iki amacı vardır; birincisi Müzeyyen’i Bolu’ya götürüp, kendisi gibi bir yaşam standardına erişmesini sağlamak, diğeri ise Müzeyyen’e babası gibi olmadığını kanıtlamaktır.

KAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hazar Ergüçlü

Ozan Uygun

Halil İbrahim Babür

Doğaç Yıldız

Nazlı Bulum

Arsevi Özkurt

Erhan Sefacı

Fulya Aksular

Nazan Diper

Serhat Parıl

Aytuğ Civan

Aycan Kaya

Emre Erdoğdu

Ümit Çırak

Mert Denizmen

Nurdan Çelikkol

KAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.