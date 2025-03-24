Kar filminin konusu ne? Kar filminin oyuncuları kim?
Kar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kar filminin konusu ne? Kar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Emre Erdoğdu üstleniyor. Peki, Kar filminin konusu ne? Kar filminin oyuncuları kim?
KAR FİLMİNİN KONUSU NE?
20'li yaşlarında ve hala lise öğrencisi olan Müzeyyen zamanının çoğunu Bekir, Ebru, Hazerhan, Ferdane ve Kadir’den oluşan arkadaş grubu ile geçirir. Bütün günahları arkadaşları ile paylaşan, annesi ile hiç iletişimi olmayan Müzeyyen'in hayatı, hiç görmediği ama dokuz yaşından beri varlığından haberdar olduğu kardeşi Ali'nin gelmesiyle değişir. Müzeyyen'in varlığını, onun annesiyle kendi babasının yirmi yıl önceki yasak ilişkisini, annesi Müzeyyen’e hamile kalınca babasının onları terketmesini, hepsini yeni öğrenen Ali, yarıyıl tatilini de fırsat bilerek Müzeyyen’le tanışmaya Antalya’nın arka sokaklarına gelir. Başlarda Ali'yi kabul etmeyen Müzeyyen bir süre sonra onu hayatına dahil eder. Ali’nin artık iki amacı vardır; birincisi Müzeyyen’i Bolu’ya götürüp, kendisi gibi bir yaşam standardına erişmesini sağlamak, diğeri ise Müzeyyen’e babası gibi olmadığını kanıtlamaktır.
KAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hazar Ergüçlü
Ozan Uygun
Halil İbrahim Babür
Doğaç Yıldız
Nazlı Bulum
Arsevi Özkurt
Erhan Sefacı
Fulya Aksular
Nazan Diper
Serhat Parıl
Aytuğ Civan
Aycan Kaya
Emre Erdoğdu
Ümit Çırak
Mert Denizmen
Nurdan Çelikkol
KAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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