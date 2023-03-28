Ömer dizisi karışıyor.. Kırmızı Oda oyuncusu da katıldı
Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Ömer dizisine katılacak oyuncu tv8 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezon final yapan Kırmızı Oda dizisinden geldi.
Baba, Baş Belası, Kırmızı Oda, Afili Aşk, Bahtiyar Ölmez ve Gülümse Yeter gibi birbirinden iddialı yapımlarda boy gösteren Yılmaz Kunt, Star TV’nin Ömer dizisiyle anlaştı.
Yılmaz Kunt, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde boy göstermişti.
İzlenme rekorları kıran Ömer dizisine de dahil olan Yılmaz Kunt'un hikayeye renk katması bekleniyor.
YILMAZ KUNT HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. 1.89 boyundadır ve 80 kilodur. 2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasının erkekler kategorisinde birinci seçilmiştir. Atılım Üniversitesinde Uluslarası İlişkiler okumuştur. 2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Sarp Civan karakterini canlandırmıştır.
ÖMER DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER
Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Ömer'in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
ÖMER DİZİSİ TEK SEZON MU?
Ömer dizisinin şimdilik tek sezonluk anlaşması var. Gelecek sezon devam edip etmeyeceğine Star TV yönetimi karar verecek. Reyting raporlarına bakılarak dizinin devam edip etmeyeceğine karar verilecek.
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