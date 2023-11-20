Ömer dizisinde bu gece neler olacak? Ömer 32. bölümde neler yaşanacak? Evliliğinde önünde büyük engel!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 20:36

Güncelleme: 20.11.2023 - 20:36

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

20 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Babasının Çiçek'le evlilik hazırlığında olduğunu öğrenen Ömer, bunun annesinin hatırasına saygısızlık olacağını söyleyerek karara karşı çıkar. Fakat hem çocuklarının ailevi meseleleriyle hem de annesinin sağlık sorunlarıyla boğuşan Reşat, kararının arkasında durarak Ömer'e kapıyı gösterir. Aralarındaki gerilim devam etse de Ömer'i sakinleştirmek yine Gamze'ye düşer.

Kocasından ayrılarak kendi ayakları üzerinde duracağı bir hayat inşa etmeye çalışan Nisa, Hakan'ın onun için hazırladığı sinsi plandan habersizdir. Şükran'ın boşanma davası açtığını öğrenen Tahir, yalnızlık ve çaresizlikle mücadele ederken Hasan'ın verdiği desteği minnetle karşılar fakat büyük bir tehlikenin içine çekildiğinden habersizdir.

Çocuklar için düzenlenen bir projeye katılması için Şule'den davet alan Ömer, bu davete Gamze'nin de sıcak bakmasına mutlu olur. Lokanta'nın açılışında yaşananlarsa herkes için şok etkisi yaratır. Nevzat'ın onun için yarattığı iş yoğunluğundan muzdarip olan Gamze, Ömer ile yaşayacağı büyük sorunları tetikleyecek çok zor bir durumda kalır.

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.