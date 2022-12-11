Sipahi dizisinin konusu nedir, oyuncuları kim? Sipahi dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

11 Aralık 2022 Pazar, 16:46

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın yaptığı Sipahi'nin senaryosunu Ali Doğançay yönetmenliğini ise Hakan İnanüstleniyor.

SİPAHİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri döner. Ancak bu geri dönüş ile Yıldırım’ın geçmişi de onun peşinden gelecektir. Vatanı korumanın bir meslek değil, bir haysiyet konusu olduğunu bilen Ali ve Yıldırım, Türkiye’nin geleceğini korumak zorundadır. Hayaletler tarafından Türkiye üzerinde oynanan gölge oyununda perdeyi aralamaları gerekecektir.

SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Sipahi ilk bölümüyle 12 Aralık Pazartesi 20.00'de Show TV'de başlıyor.

SİPAHİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı, Sipahi’nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.



SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sipahi dizisinin ilk bölümü İstanbul, Gaziantep ve Almanya’da çekildi.











