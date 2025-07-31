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Ömer (Omar) filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim?

Ömer (Omar) filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim?

31.07.2025 17:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ömer (Omar) filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim?

Ömer filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ömer filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ömer filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ömer filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hany Abu-Assad üstleniyor. Peki, Ömer filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim? 

ÖMER FİLMİNİN KONUSU NE?

Ömer duvarın bir tarafında duygusal, genç bir fırıncı; duvarın diğer tarafına geçtiğinde ise sevgilisi uğruna yaşam ve erkek olmak üzerine ağır sınavlar vermek zorunda olan bir özgürlük savaşçıdır. Gizli aşkı Nadia'yı görmek için istihbaratın kurşunlarından kaçmaya alışıktır. Fakat işgal atındaki Filistin ne aşkı ne de sert bir direnişi kaldıracak durumdadır.

ÖMER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adam Bakri - Ömer

Leem Lubany - Nadya

Waleed Zuaiter - Ajan Rami 

Samer Bisharat - Amjad 

Eyad Hourani - Tarek 

Majd Bitar - Tarek'in Arkadaşı 

Pauline Bahoth - Nadya'nın arkadaşı 

Rohl Ayadi - Hussam 

Jehad Abu Assal - Ömer'in babası 

Essam Abu Aabed - Ömer'in Patronu 

Foad Abed-Eihadi - Asker 

Wafaa Aon - Ömer'in Annesi 

Mousa Habiib Allah - Mağaza sahibi 

Marwa Dawood - Nadya'nın Arkadaşı 

Laura Hawa - Hemşire

ÖMER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ömer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.

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