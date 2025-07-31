Ömer (Omar) filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim?

Ömer filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hany Abu-Assad üstleniyor. Peki, Ömer filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim?

ÖMER FİLMİNİN KONUSU NE?

Ömer duvarın bir tarafında duygusal, genç bir fırıncı; duvarın diğer tarafına geçtiğinde ise sevgilisi uğruna yaşam ve erkek olmak üzerine ağır sınavlar vermek zorunda olan bir özgürlük savaşçıdır. Gizli aşkı Nadia'yı görmek için istihbaratın kurşunlarından kaçmaya alışıktır. Fakat işgal atındaki Filistin ne aşkı ne de sert bir direnişi kaldıracak durumdadır.

ÖMER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adam Bakri - Ömer

Leem Lubany - Nadya

Waleed Zuaiter - Ajan Rami

Samer Bisharat - Amjad

Eyad Hourani - Tarek

Majd Bitar - Tarek'in Arkadaşı

Pauline Bahoth - Nadya'nın arkadaşı

Rohl Ayadi - Hussam

Jehad Abu Assal - Ömer'in babası

Essam Abu Aabed - Ömer'in Patronu

Foad Abed-Eihadi - Asker

Wafaa Aon - Ömer'in Annesi

Mousa Habiib Allah - Mağaza sahibi

Marwa Dawood - Nadya'nın Arkadaşı

Laura Hawa - Hemşire

ÖMER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ömer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.