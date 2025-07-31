Ömer (Omar) filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim?

Ömer filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hany Abu-Assad üstleniyor. Peki, Ömer filminin konusu ne? Ömer filminin oyuncuları kim?
ÖMER FİLMİNİN KONUSU NE?
Ömer duvarın bir tarafında duygusal, genç bir fırıncı; duvarın diğer tarafına geçtiğinde ise sevgilisi uğruna yaşam ve erkek olmak üzerine ağır sınavlar vermek zorunda olan bir özgürlük savaşçıdır. Gizli aşkı Nadia'yı görmek için istihbaratın kurşunlarından kaçmaya alışıktır. Fakat işgal atındaki Filistin ne aşkı ne de sert bir direnişi kaldıracak durumdadır.
ÖMER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adam Bakri - Ömer
Leem Lubany - Nadya
Waleed Zuaiter - Ajan Rami
Samer Bisharat - Amjad
Eyad Hourani - Tarek
Majd Bitar - Tarek'in Arkadaşı
Pauline Bahoth - Nadya'nın arkadaşı
Rohl Ayadi - Hussam
Jehad Abu Assal - Ömer'in babası
Essam Abu Aabed - Ömer'in Patronu
Foad Abed-Eihadi - Asker
Wafaa Aon - Ömer'in Annesi
Mousa Habiib Allah - Mağaza sahibi
Marwa Dawood - Nadya'nın Arkadaşı
Laura Hawa - Hemşire
ÖMER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ömer filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.