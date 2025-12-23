Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ona İyi Bak filminin konusu ne? Ona İyi Bak filminin oyuncuları kim?

Ona İyi Bak filminin konusu ne? Ona İyi Bak filminin oyuncuları kim?

23.12.2025 21:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ona İyi Bak filminin konusu ne? Ona İyi Bak filminin oyuncuları kim?

Ona İyi Bak (Handle With Care) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ona İyi Bak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ona İyi Bak filminin konusu ne? Ona İyi Bak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ona İyi Bak filminin yönetmen koltuğunda Arild Andresen oturuyor. Filmin senaristliğini Arild Andresen, Jorge Camacho üstleniyor. Peki, Ona İyi Bak filminin konusu ne? Ona İyi Bak filminin oyuncuları kim? 

ONA İYİ BAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısının ölümünden sonra, evlatlık oğlu Daniel ile iletişim kurmakta zorlanır. 

ONA İYİ BAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kristoffer Joner

Marlon Moreno

Amalia Santamaria

Kristoffer Bech

Ellen Dorrit Petersen

Marcela Carvajal

Patricia Castañeda

Vegar Hoel

Per Egil Aske

Ingrid Rusten

Kristina Lilley

ONA İYİ BAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ona İyi Bak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #konusu nedir?