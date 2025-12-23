Ona İyi Bak filminin yönetmen koltuğunda Arild Andresen oturuyor. Filmin senaristliğini Arild Andresen, Jorge Camacho üstleniyor. Peki, Ona İyi Bak filminin konusu ne? Ona İyi Bak filminin oyuncuları kim?
ONA İYİ BAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Karısının ölümünden sonra, evlatlık oğlu Daniel ile iletişim kurmakta zorlanır.
ONA İYİ BAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kristoffer Joner
Marlon Moreno
Amalia Santamaria
Kristoffer Bech
Ellen Dorrit Petersen
Marcela Carvajal
Patricia Castañeda
Vegar Hoel
Per Egil Aske
Ingrid Rusten
Kristina Lilley
ONA İYİ BAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ona İyi Bak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.