Öngörü filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Filmin senaristliğini Sema Ergenekon üstleniyor. Peki, Öngörü filminin konusu ne? Öngörü filminin oyuncuları kim?

ÖNGÖRÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Selen, rüyalarında başkalarının geleceğini görebilen özel bir yeteneğe sahiptir. Bu sıra dışı güç, hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin kaderini değiştirme arzusunu beraberinde getirir. Ancak gördüğü bir öngörü, Selen’i beklenmedik bir aşka ve zorlu bir sınavın tam ortasına sürükler. Kemal ile kesişen yollar, aşk ve tehlike arasında ince bir çizgide ilerleyen bir mücadeleyi başlatır. Selen’in alacağı kararlar, yalnızca kendi kaderini değil, Kemal’in geleceğini de kökten değiştirecektir.

ÖNGÖRÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hilal Altınbilek

Serkan Çayoğlu

Olcay Yusufoğlu

Bora Karakul

Gökcen Gökçebağ

Yiğit Kalkavan

ÖNGÖRÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul, Büyükada ve Fethiye’de gerçekleştirildi.

ÖNGÖRÜ FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Öngörü filmi Disney+ ekranlarında yayımlanacak.