Afrika Kaplanı filmi konusu nedir? Afrika Kaplanı filmi oyuncuları kimler?
Afrika Kaplanı (Who Am I) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Afrika Kaplanı (Who Am I) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Afrika Kaplanı filmi konusu nedir? Afrika Kaplanı filmi oyuncuları kimler?
Afrika Kaplanı (Who Am I) filminin yönetmen koltuğunda Benny Chan ve Jackie Chan otururken filmin senaryosunu Jackie Chan, Susan Chan ve Lee Reynolds kaleme aldı. Peki, Afrika Kaplanı filmi konusu nedir? Afrika Kaplanı filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
AFRİKA KAPLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Chan, tüm meslektaşlarının öldüğü bir helikopter kazası tuzağından belleğini yitirmiş olarak çıkan bir ajandır. Olup biteni anlamakta güçlük çekmektedir. Uyandığında kendisini bile hatırlamamaktadır. Afrika'da uyanan bu adama Afrika'dakiler Adın ne? diye sorunda o da Kimim Ben? diye yanıt verince insanlar ona Kimim Ben demeye başlar. Afrika'dan sonra Hollanda'ya gelen bu adam, bir süre sonra kendisinin büyük bir tuzak içinde olduğunu anlar. Ve şimdi bir sürü insanın ölümüne neden olan bir kaset için savaşacaktır.
AFRİKA KAPLANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jackie Chan - Jackie Chan
Michelle Ferre - Christine Stark
Kane Kosugi
Yamamoto Mirai
Glory Simon - Cıa Sekreteri
Ron Smerczak - Morgan
Mirai Yamamoto - Yuki
Ed Nelson - General Sherman
Washington Xisolo
AFRİKA KAPLANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Afrika Kaplanı (Who Am I) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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