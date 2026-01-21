Organize İşler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Organize İşler filminin konusu ne? Organize İşler filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır. İstanbul’da masumlar, suçlular ve ‘daha’ suçlular vardır. Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele serisinden sonra ‘kara film’ tonlarında farklı bir damar yakalamaya çabaladığı filminin başrollerinde Erdoğan’ın yanısıra Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi oyuncuları da görmek mümkün.

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan

Tolga Çevik

Demet Akbağ

Altan Erkekli

Cem Yılmaz

Erdal Tosun

ORGANİZE İŞLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Organize İşler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.