Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin konusu ne? Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kim?

Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin konusu ne? Organize İşler: Sazan Sarmalıfilminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yılmaz Erdoğan

Kıvanç Tatlıtuğ

Ezgi Mola

Bensu Soral

Rıza Kocaoğlu

Okan Cabalar

Güven Kıraç

Ahmet Mümtaz Taylan

Ersin Korkut

Erdem Baş

Mahir İpek

Ekin Türkmen

ORGANİZE İŞLER: SAZAN SARMALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.