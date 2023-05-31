Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:44

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:44

Orijinal Cinayetler (Righteous Kill) filmi 2008 yılında ABD'de vizyona giren Aksiyon, Dram, Gerilim, Suç türlerinde filmdir. Orijinal Cinayetler filminin yönetmen koltuğunda Jon Avnet otururken, filmin senaryosunu Russell Gewirtz kaleme aldı. Filmseverler, Orijinal Cinayetler filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Dünyaca ünlü yıldız oyuncuları kadrosunda bulunduran Orijinal Cinayetler (Righteous Kill) filmi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Orijinal Cinayetler filmi konusu ne? Orijinal Cinayetler oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...ORİJİNAL

CİNAYETLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir çift emektar New York Şehri Polisi dedektifleri yasadışı olarak huzuru sağlamaya çalışan bir seri katilin izini sürmektedir. New York Polis Departmanının baskıcı ortamı altında 30 yıllık ortaklıktan sonra , yüksek derecede donanımlı olan Dedektifler David Fisk ve Thomas Cowan emekliliğe hazır olmalılardı ama değiller. Rozetlerini ortadan kaldırmadan önce, kadın ticareti yaparak kötü ün yapmış birinin cinayetini araştırmak üzere çağırılırlar. Orijinal cinayet gibi kurban ; cinayeti açıklayan dört satırlık şiire sarılı bulunmuş şüpheli bir suçludur. Diğer suçlar meydana gelince; dedektiflerin, hukuki sistemin açıklarından yararlanan suçluları hedef almış bir seri katille karşı karşıya oldukları ortaya çıkar. Amacı polisin kendi başına yapamadıklarını yapmak ve huzuru sağlamak için suçluları sokaklardan temizlemektir. Son günlerdeki cinayetlerle ve daha öncekilerin arasındaki benzerlikler rahatsız bir soruyu sorar: Acaba yanlış adamı mı demir parmaklıkların arkasına atmışlardır?

ORİJİNAL CİNAYETLER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Robert De Niro - Turk

Al Pacino - Rooster

50 Cent - Spider

Carla Gugino - Karen Corelli

John Leguizamo - Detective Perez

Donnie Wahlberg - Detective Riley

Brian Dennehy - Lieutenant Hingus

Dan Futturman - Attorney

Trilby Glover - Jessica

Frank John Hughes - Randall

Shirly Brener - Natalya

Alan Blumenfeld - Detective Baum

Adrian Martinez - Glenn

Saidah Arrika Ekulona - Gwen Darvis

Liza Colon-Zayas - Angel Rodriguez

Quinton Aaron - Spider's Bodyguard

Edrick Browne - Stone Cold Killer

Jim Jones - Jim Jones

ORİJİNAL CİNAYETLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Orijinal Cinayetler (Righteous Kill) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.