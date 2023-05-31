Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ne? Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kim?
Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Şaban Oğlu Şaban filmi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Şaban Oğlu Şaban filminin konusu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ne? Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kim?
Şaban Oğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılan ve çekilen, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı film, Aralık 1977'de vizyona girdi. Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ne? Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şaban Oğlu Şaban filmi, 1977 yılında Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Şaban (Şabanoğlu Şaban)
Halit Akçatepe - Ramazan
Şener Şen - Kumandan Hüsamettin
Adile Naşit - Hala/Tavuk Teyze
Sıtkı Akçatepe - Nazır Paşa/Sıtkı Baba
Ayşen Gruda - Safinaz
Ayben Erman - Nigar
Dinçer Çekmez - Kadırgalı Eşref
Sevda Aktolga - Selma
Sevil Üstekin - Binnaz
Şevket Altuğ - Yunus Kaptan
Güler Ökten - Yunus Kaptan'ın Eşi
Necdet Yakın - Neşet
İhsan Yüce - Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz
Tevfik Şen - Eşref'in adamı
Ergin Orbey - Polis
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şaban Oğlu Şaban filmi, IMDb puanı 10 üzerinden 8,7 olarak belirlenmiştir.
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