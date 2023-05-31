Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:45

Güncelleme: 31.05.2023 - 10:45

Şaban Oğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılan ve çekilen, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı film, Aralık 1977'de vizyona girdi. Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ne? Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filmi, 1977 yılında Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban (Şabanoğlu Şaban)

Halit Akçatepe - Ramazan

Şener Şen - Kumandan Hüsamettin

Adile Naşit - Hala/Tavuk Teyze

Sıtkı Akçatepe - Nazır Paşa/Sıtkı Baba

Ayşen Gruda - Safinaz

Ayben Erman - Nigar

Dinçer Çekmez - Kadırgalı Eşref

Sevda Aktolga - Selma

Sevil Üstekin - Binnaz

Şevket Altuğ - Yunus Kaptan

Güler Ökten - Yunus Kaptan'ın Eşi

Necdet Yakın - Neşet

İhsan Yüce - Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz

Tevfik Şen - Eşref'in adamı

Ergin Orbey - Polis

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şaban Oğlu Şaban filmi, IMDb puanı 10 üzerinden 8,7 olarak belirlenmiştir.