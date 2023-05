Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi konusu nedir? Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı oyuncuları kim?

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:09

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:09

Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı (The Art of Racing in the Rain) filminin yöentmen koltuğunda Simon Curtis otururken filmin senaryosunu Mark Bomback kaleme aldı. 2019 yılında ABD'de vizyona giren dram, komedi ve romantik dalındaki filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filmi konusu ne? Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Milo Ventimiglia - Denny Swift

Amanda Seyfried - Eve Swift

Kathy Baker - Trish

Martin Donovan - Maxwell

Gary Cole - Don Kitch

Ryan Kiera Armstrong - Zoe

Andres Joseph - Tony

Ian Lake - Mike

McKinlet Belcher - Mark Finn

Karen Holness - Doctor

Al Sapienza - Luca Pantoni

Aliza Vellani - Assistant

Nicole Anthony - Midwife

Donald Heng - Sean Rey

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.