Orman Çocuğu filminin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Filmin senaristliğini Justin Marks üstleniyor. Peki, Orman Çocuğu filminin konusu ne? Orman Çocuğu filminin oyuncuları kim?

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Mowgli, İnsan yaralarına sahip olan korkutucu kaplan Shere Khan'ın tehdit gördüğü her şeyi yok edeceğini söylemesi üzerine artık ormanda hoş karşılanmadığını öğrenir. Bildiği yegâne yuvayı terk etmek zorunda kalan Mowgli, katı bir akıl hocasına dönüşen panter Bagheera ve özgür ruhlu ayı Baloo'nun rehberliğinde kendini keşfedeceği büyüleyici bir yolculuğa çıkar. Mowgli yolda pek iyi yürekli olmayan orman yaratıklarıyla karşılaşır ve buna baştan çıkarıcı sesi ve bakışlarıyla onu hipnotize eden piton Kaa ile Mowgli'yi nadide ve ölümcül kırmızı çiçek olan ateşin sırrını açıklamaya zorlamaya çalışan yumuşak sesli Kral Louie dahildir.

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Neel Sethi

Ritesh Rajan

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Orman Çocuğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.