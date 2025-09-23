Örümcek Ağındaki Kız (The Girl in the Spider’s Web) filminin konusu ne? Örümcek Ağındaki Kız filminin oyuncuları kim?

Örümcek Ağındaki Kız filminin yönetmen koltuğunda Fede Alvarez oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Knight, Fede Alvarez üstleniyor. Peki, Örümcek Ağındaki Kız filminin konusu ne? Örümcek Ağındaki Kız filminin oyuncuları kim?
ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Örümcek Ağındaki Kız, bir gizemi aydınlatmaya çalışan bir gazeteci ve bilgisayar korsanının hikayesini konu ediyor. Birbirlerine tamamen zıt insanlar olsalar da doğruları ortaya çıkarmak için mücadele veren bilgisayar korsanı Lisbeth Salander ve gazeteci Mikael Blomkvist, bu kez kendilerini dev bir örümcek ağının ortasında bulur. Bu debelendikçe karmaşıklaşan örümcek ağı casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış hükümet yetkilileriyle doludur...
ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Claire Foy
Sverrir Gudnason
Sylvia Hoeks
Lakeith Stanfield
Claes Bang
Vicky Krieps
Stephen Merchant
Christopher Convery
Cameron Britton
Synnøve Macody Lund
Andreja Pejić
Beau Gadsdon
Carlotta Von Falkenhayn
Anja Karmanski
Hendrik Heutmann
Alexander Yassin
ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Örümcek Ağındaki Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.