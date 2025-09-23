Örümcek Ağındaki Kız (The Girl in the Spider’s Web) filminin konusu ne? Örümcek Ağındaki Kız filminin oyuncuları kim?

Örümcek Ağındaki Kız filminin yönetmen koltuğunda Fede Alvarez oturuyor. Filmin senaristliğini Steven Knight, Fede Alvarez üstleniyor. Peki, Örümcek Ağındaki Kız filminin konusu ne? Örümcek Ağındaki Kız filminin oyuncuları kim?

ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Örümcek Ağındaki Kız, bir gizemi aydınlatmaya çalışan bir gazeteci ve bilgisayar korsanının hikayesini konu ediyor. Birbirlerine tamamen zıt insanlar olsalar da doğruları ortaya çıkarmak için mücadele veren bilgisayar korsanı Lisbeth Salander ve gazeteci Mikael Blomkvist, bu kez kendilerini dev bir örümcek ağının ortasında bulur. Bu debelendikçe karmaşıklaşan örümcek ağı casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış hükümet yetkilileriyle doludur...

ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Claire Foy

Sverrir Gudnason

Sylvia Hoeks

Lakeith Stanfield

Claes Bang

Vicky Krieps

Stephen Merchant

Christopher Convery

Cameron Britton

Synnøve Macody Lund

Andreja Pejić

Beau Gadsdon

Carlotta Von Falkenhayn

Anja Karmanski

Hendrik Heutmann

Alexander Yassin

ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Örümcek Ağındaki Kız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.