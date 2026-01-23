Oscar adayı Savaş Üstüne Savaş filminin konusu ne? Savaş Üstüne Savaş filminin oyuncuları kim?

Savaş Üstüne Savaş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Thomas Anderson üstleniyor. Peki, Savaş Üstüne Savaş filminin konusu ne? Savaş Üstüne Savaş filminin oyuncuları kim?

SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

16 yıl önce devrimci faaliyetler içinde yer alan bir grup insanın arasından biri, Perfidia, radikal eylemler sırasında yakalanır; geride ise kızı Charlene kalır. Zamanla Perfidia’nın izleri silinse de eski düşmanlar yeniden ortaya çıkar. Perfidia’nın kızı artık Willa adını kullanmaktadır ve babası Bob (eski adıyla Pat), kimliğini değiştirip saklanarak onunla birlikte yaşamaktadır. Bob’un geçmişteki eylemleri ve bağlantıları, Willa’nın yaşadığı çevreyle çatışma halindedir. Eski düşmanlar, Willa’yı hedef alan planlar yapar. Bob, bir yandan kızını korumaya çalışırken diğer yandan eski yoldaşlarından yardım almak zorunda kalır. Film, Bob ile Willa’nın hem dış tehditlerle hem de geçmişin sonuçlarıyla yüzleşmesini konu alır.

SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio

Chase Infiniti

Benicio Del Toro

Sean Penn

Teyana Taylor

Regina Hall

Alana Haim

Wood Harris

SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Savaş Üstüne Savaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.