Osman Pazarlama filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Filmin senaristliğini Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar üstleniyor. Peki, Osman Pazarlama filminin konusu ne? Osman Pazarlama filminin oyuncuları kim?

OSMAN PAZARLAMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı Osman Pazarlama’nın yönetmen koltuğunda yine Togan Gökbakar oturuyor. Osman Pazarlama, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz’ın kahkaha dolu hikayesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ıspat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman’ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman’ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken, bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Selim Akgül

Liberat Niyoyandika

Feriştah Senem Yıldırım

Yurtşen Fidan

Tahsin Yıldırım

Esra Balıkçı

Şükran Çağman

Gizem İnceoğlu

Tahsin Tonkuş

Okan Kurt

Demet Akalın

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Osman Pazarlama filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.