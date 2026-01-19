Otel Transilvanya filminin yönetmen koltuğunda Genndy Tartakovsky oturuyor. Filmin senaristliğini Michael McCullers, Genndy Tartakovsky üstleniyor. Peki, Otel Transilvanya 3 filminin konusu ne? Otel Transilvanya 3 filminin oyuncuları kim?

OTEL TRANSİLVANYA 3 KONUSU NEDİR?

Mavis, lüks bir canavar gemisinde bir aile yolculuğu ayarlayarak Dracula'ya sürpriz yapar. Tatil sayesinde Dracula otelden başını kaldırıp biraz nefes alabilecektir. Dracula'nın arkadaşları da bu geziye katılmaya karşı koyamaz. Canavarlar, canavar voleybolundan devasa büyüklükteki büfelere ve egzotik gezilere kadar gemi gezisinde sunulan tüm eğlencelerle günlerini gün ederler. Fakat işler Dracula'nın geminin ilgi çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık olmasıyla birlikte değişir. Aile, arkadaşlar ve tomurcuklanan bir romantizmi dengede tutmak, en güçlü vampir için bile çok fazla olabilir...

OTEL TRANSİLVANYA 3 SESLENDİRENLER KİMLER?

Adam Sandler

Andy Samberg

Selena Gomez

Kevin James

David Spade

Steve Buscemi

Keegan-Michael Key

Molly Shannon

Fran Drescher

Kathryn HahnJim

GaffiganMel Brooks