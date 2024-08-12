Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:16

Güncelleme: 12.08.2024 - 15:16

Deniz Yılmaz Sayir'in yönetmenliğini üstlendiği, Limon Yapım imzalı Holding dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Holding dizisinin ne zaman ve hangi kanalda yayımlanacağı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Holding dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Holding dizisi ne zaman ve nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...

HOLDİNG DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı anlatıyor.

HOLDİNG DİZİSİNİN OYUNCULARI NE?

Bade İşcil

Musa Uzunlar

Macit Koper

Ali İl

HOLDİNG DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Holding dizisi atv ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

HOLDİNG DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Holding dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.