Kör Nokta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kör Nokta dizisi ne zaman ve nerede başlayacak?
Yeni sezonda ekranlardaki yerini alacak olan Kör Nokta dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Kör Nokta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kör Nokta dizisi ne zaman ve nerede başlayacak?
Yusuf Ömer Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği, Osman Sınav'ın senaryosunu kaleme aldığı Kör Nokta dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Kör Nokta dizisinin ne zaman ve hangi kanalda yayımlanacağı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kör Nokta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kör Nokta dizisi ne zaman ve nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...
KÖR NOKTA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Gece ve Aslım adındaki iki genç kızın, hayatlarını alt üst eden bir trafik kazasının ardından yaşadıkları aşk, ihanet ve entrika dolu olayları konu alıyor.
KÖR NOKTA DİZİSİNİN OYUNCULARI NE?
Rabia Soytürk
İsmail Ege Şaşmaz
Çağla Boz
Yalçın Hafızoğlu
İlayda Çevik
Kürşat Alnıaçık
Ruhi Sarı
Hilmi Özçelik
Cansu Fırıncı
Mehtap Bayri
İrem Bakırtaş
Öyküsu Özyürek
Aylin Kabasakal
Görkem Sakal
Erhan Çircioğlu
Göktan Oktay Göztepe
İklima Güneş
Uluç Avcı
KÖR NOKTA DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Kör Nokta dizisi atv ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.
KÖR NOKTA DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Kör Nokta dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.
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