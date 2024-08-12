Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:46

Güncelleme: 12.08.2024 - 15:14

Yusuf Ömer Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği, Osman Sınav'ın senaryosunu kaleme aldığı Kör Nokta dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni sezonda izleyicisi ile buluşacak olan Kör Nokta dizisinin ne zaman ve hangi kanalda yayımlanacağı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kör Nokta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kör Nokta dizisi ne zaman ve nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...

KÖR NOKTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gece ve Aslım adındaki iki genç kızın, hayatlarını alt üst eden bir trafik kazasının ardından yaşadıkları aşk, ihanet ve entrika dolu olayları konu alıyor.

KÖR NOKTA DİZİSİNİN OYUNCULARI NE?

Rabia Soytürk

İsmail Ege Şaşmaz

Çağla Boz

Yalçın Hafızoğlu

İlayda Çevik

Kürşat Alnıaçık

Ruhi Sarı

Hilmi Özçelik

Cansu Fırıncı

Mehtap Bayri

İrem Bakırtaş

Öyküsu Özyürek

Aylin Kabasakal

Görkem Sakal

Erhan Çircioğlu

Göktan Oktay Göztepe

İklima Güneş

Uluç Avcı

KÖR NOKTA DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Kör Nokta dizisi atv ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

KÖR NOKTA DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kör Nokta dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.