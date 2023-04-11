Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:05

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:15

İnfazcı 2 filmi, 2008 yılında Kanada, Almanya ve ABD'de çekilmiştir. Filmin yönetmen koltuğunda Lexi Alexander ve Lexi Randall oturuyor. İnfazcı 2 filminin senaryosunu Matt Holloway, Nick Santora, Kurt Sutter, Art Marcum ve Kurt Albrecht kaleme aldı. Peki, İnfazcı 2 filminin konusu nedir? İnfazcı 2 filmi oyuncuları kim?

İNFAZCI 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özel ajan Frank Castle hayatında istedigi herşeye ulaşmış mutlu ailesi olan bir adamdır. FBI'daki görevleri sırasında bir çok ölen insan görmüş, zor görevler geçirmiştir.Bu zor yaşamdan kendisini ve ailesini sakin bir yaşam sürmek için çıkmak ister.Son görevi sırasında işler yolunda gitmez.Frank'ın ailesi öldürülür.Öldü sanılan Frank şans eseri kurtulur.Sevdiklerini öldürenlerden intikam almak için and içer.

İNFAZCI 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ray Stevenson - Frank Castle

Dash Mihok - Martin Soap

Colin Salmon - Agent Paul Budiansky

Dominic West - Billy "Jigsaw" Russo

Wayne Knight - Linus "Microchip" Lieberman

Julie Benz - Angela

Larry Day - Agent Miller

Bjanka Murgel - Candy

İNFAZCI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

İnfazcı 2 (Punisher War Zone) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.