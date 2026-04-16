Özel Ekip 2 filminin yönetmen koltuğunda Benjamin Rocher oturuyor. Filmin senaristliğini ise François Loubeyre ve Tristan Schulmann üstleniyor. Peki, Özel Ekip 2 filminin konusu ne? Özel Ekip 2 filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

ÖZEL EKİP 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino ve Oumar Diaw gibi önemli isimleri başrollerine yerleştiren Özel Ekip polisiye türünde bir yapım. Fransız bir polis ekibinin suçluları durdurma mücadelesini işleyen filmin yönetmen koltuğunda Benjamin Rocher otururken, filmin senaryosunu ise Tristan Schulmann üstleniyor. Film, çavuş Buren'ın yönetmeliğindeki ekibin verdiği adalet mücadelesini konu alıyor.

ÖZEL EKİP 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alban Lenoir

Jean Reno

Sofia Essaidi

ÖZEL EKİP 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özel Ekip 2 IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.