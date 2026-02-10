Para Uçağı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Andrew Lawrence üstleniyor. Peki, Para Uçağı filminin konusu ne? Para Uçağı filminin oyuncuları kim?

PARA UÇAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Profesyonel bir hırsızın, 40 milyon dolar borcu vardır. Adam, bu durumun ailesinin hayatına etki etmesinden endişe eder. Bu yüzden de son bir hırsızlık yaparak borcunu ödemeye karar verir. Ancak bu son kolay olmadığı gibi tehlikelidir. Hırsız, dünyanın en tehlikeli suçlularıyla dolu bir kumarhaneyi soymayı planlar.

PARA UÇAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adam Copeland

Kelsey Grammer

Thomas Jane

Denise Richards

Katrina Norman

Patrick Lamont Jr.

Andrew Lawrence

Joey Lawrence

Matthew Lawrence

Al Sapienza

PARA UÇAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Para Uçağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.