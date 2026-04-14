Para Uçağı filminin yönetmen koltuğunda Andrew Lawrence oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Lawrence ve Timothy Schaaf üstleniyor. Peki, Para Uçağı filminin konusu ne? Para Uçağı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

PARA UÇAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Milyonlarca borcu olan ve ailesinin hayatı tehlikeye giren profesyonel bir hırsız son bir vurgun yapar, suçlularla dolu bir uçan kumarhaneyi soyar.

PARA UÇAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Adam Copeland

Kelsey Grammer

Thomas Jane

PARA UÇAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Para Uçağı IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.