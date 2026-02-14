Parçalı Yıllar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat üstleniyor. Peki, Parçalı Yıllar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Parçalı Yıllar filmi ne zaman vizyona girecek?

PARÇALI YILLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

1975'te Amerikan ambargosunun Türkiye'yi sürüklediği ekonomik kriz, sinema sektörünü de dönüştürür. Yapımcılar düşük bütçeli erotik filmlerle yeni bir dönem başlatırken, Kral Lear'da başrol oynamaya hazırlanan tiyatro oyuncusu Aytekin bu furyadan uzak durmaya çalışır. Ancak hasta eşi ve siyasi olaylara karışan oğlunun sorumluluğu, onu istemeden de olsa bu dünyanın içine çeker. Erotik sinemadaki kariyeri beklenmedik bir yıldızlığa dönüşür fakat ailesini koruma çabası tersine sonuçlanır.

PARÇALI YILLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yetkin Dikinciler

Mine Çayıroğlu

Levent Özdilek

İlkin Tüfekçi

Kaan Kayasan

Bilge Şen

Necmi Yapıcı

Derya Şensoy

PARÇALI YILLAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK

Parçalı Yıllar filmi 27 Şubat 2026 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.