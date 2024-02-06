Parker filminin konusu ne? Parker filminin oyuncuları kim?

Parker filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Parker filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Parker filminin konusu ne? Parker filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 19:54
Parker filminin konusu ne? Parker filminin oyuncuları kim?
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Parker filminin yönetmen koltuğunda Taylor Hackford oturuyor. Filmin senaristliğini John J. McLaughlin üstleniyor. Peki, Parker filminin konusu ne? Parker filminin oyuncuları kim? 

PARKER FİLMİNİN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Şeytanın Avukatı, Ray gibi ödüllü yapımlara imza atmış olan Oscarlı sinemacı Taylor Hackford'ın üstlendiği aksiyon ve suç filminin baş rolünde Jason Statham yer alıyor.Jennifer Lopez,Nick Nolte ve Michael Chiklis ise öne çıkan diğer isimler. Donald Westlake'in uzun soluklu roman serisinden uyarlanan film, işinde 'merhametiyle' ün yapmış hırsız Parker'ı odak noktasına alıyor. Zira Parker, paraya ihtiyacı olan insandan 'çalmamakla' tanınan, ahlaki değerleri de olan bir hırsız! Üstelik karşısına büyük bir mücevher soygunu fırsatı da çıkıyor ama Parker bu teklifi önce reddediyor. Sonra da karşısına çıkan emlakçı Leslie'nin planı yeniden teklif etmesiyle soyguna dahil oluyor! 

PARKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Michael Chiklis

Jennifer Lopez

Nick Nolte

Kirk Baltz

Wendell Pierce

Clifton Collins Jr.

James Carraway

Carlos Carrasco

Alyshia Ochse

Sala Baker

Randi Lee Krasny

Jon Eyez

Daniel Bernhardt

Carl J. Walker

PARKER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Parker filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.


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