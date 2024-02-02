Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim?

Saygın Vatandaş (El Ciudadano Ilustre) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Saygın Vatandaş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:16
Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim?
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Saygın Vatandaş filminin yönetmen koltuğunda Mariano Cohn ve Gastón Duprat oturuyor. Filmin senaristliğini Andrés Duprat üstleniyor. Peki, Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim? 

SAYGIN VATANDAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Saygın Vatandaş, Nobel edebiyat ödülünü kazanmayı düşüş olarak gören bir yazarı anlatıyor. Avrupa’da yaşayan Daniel, Arjantin’de büyüdüğü, romanlarının beslendiği kasabadan gelen daveti kabul eder. 40 yılın ardından ilk kez kasabaya gittiğinde kendisini bir girdap gibi yükselen, trajikomik durumların içinde bulur. 

SAYGIN VATANDAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oscar Martínez

Nora Navas

Dady Brieva

Andrea Frigerio

Belén Chavanne

Marcelo D'Andrea

SAYGIN VATANDAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Saygın Vatandaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.


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