Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim?
Saygın Vatandaş (El Ciudadano Ilustre) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Saygın Vatandaş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Saygın Vatandaş filminin yönetmen koltuğunda Mariano Cohn ve Gastón Duprat oturuyor. Filmin senaristliğini Andrés Duprat üstleniyor. Peki, Saygın Vatandaş filminin konusu ne? Saygın Vatandaş filminin oyuncuları kim?
SAYGIN VATANDAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Saygın Vatandaş, Nobel edebiyat ödülünü kazanmayı düşüş olarak gören bir yazarı anlatıyor. Avrupa’da yaşayan Daniel, Arjantin’de büyüdüğü, romanlarının beslendiği kasabadan gelen daveti kabul eder. 40 yılın ardından ilk kez kasabaya gittiğinde kendisini bir girdap gibi yükselen, trajikomik durumların içinde bulur.
SAYGIN VATANDAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Oscar Martínez
Nora Navas
Dady Brieva
Andrea Frigerio
Belén Chavanne
Marcelo D'Andrea
SAYGIN VATANDAŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Saygın Vatandaş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.
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