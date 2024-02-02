Senden Önce dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Senden Önce dizisi nerede ve ne zaman başlayacak?

Senden Önce dizisi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Senden Önce dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Senden Önce dizisi nerede ve ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:08
Senden Önce dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Senden Önce dizisi nerede ve ne zaman başlayacak?
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Senden Önce dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Feride Kaytan imzası taşıyan dizi kısa süre sonra televizyonda izleyicisi ile buluşacak. Yurttaşlar dizinin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Senden Önce dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Senden Önce dizisi nerede ve ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

SENDEN ÖNCE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı bir iş insanı olan Hakan’ın 6 aylık eşi İrem’le problemli evliliğiyle açılacak olan dizi geçmişlerinden derin bağları olan 2 kadının travmasını anlatacak.

SENDEN ÖNCE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alp Navruz - Hakan

Sinem Ünsal - İrem

Nilperi Şahinkaya - Sahra

Ali Gözüşirin - Kaan

Kadim Yaşar - Tahsin

Nalan Kuruçim - Semiha

Işıl Dayoğlu - Adalet

Uğur Biçer - Serdar

Altan Erkekli - Derman

Uğur Uzunel - Ömer

SENDEN ÖNCE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.


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