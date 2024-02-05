Romeo Ölmeli filminin konusu ne? Romeo Ölmeli filminin oyuncuları kim?
Romeo Ölmeli (Romeo Must Die) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Romeo Ölmeli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Romeo Ölmeli filminin konusu ne? Romeo Ölmeli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Romeo Ölmeli filminin yönetmen koltuğunda Andrzej Bartkowiak oturuyor. Filmin senaristliğini Mitchell Kapner ve Eric Bernt üstleniyor. Peki, Romeo Ölmeli filminin konusu ne? Romeo Ölmeli filminin oyuncuları kim?
ROMEO ÖLMELİ FİLMİNİN KONUSU NE?
‘Speed’ ve ‘Lethal Weapon 4’ filmlerinin görüntü yönetmeni Andrzej Bartkowiak’ın yönetmenliğini yaptığı filmin yapımcısı, Matrix filminin yapımcısı Joel Silver. Acımasız geleneklerin sıkı sıkı sardığı iki büyük aile amansız bir savaşın içindedir. Zenci ve asyalı çeteler Oakland’ın karanlık dünyasının kontrolünü ele geçirmek için büyük bir savaş vermektedir. Asyalı çetenin başında Po Sing, diğer çetenin başında ise Isaak adında acımasız bir lider vardır. Po’nun öldüğü haberi, eski bir polis olan ve babasının işlediği bütün suçları üstüne aldığı için o sırada Hong Kong’ta bir hapishanede tutuklu bulunan büyük kardeşi Han Sing’e (J. Li) ulaşır. Han’ın hapishanede geçirdiği yıllarda tüm ailesi Amerika’ya göç etmiş, babası Çin mafyasının önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Han hapisheneden kaçarak Amerika’ya gelir ve kardeşinin ölümüyle birlikte mezara götürdüğü sırlarının ve onun ölümünden sorumlu olanların peşine düşer. Ortaya çıkan yeni kardeş çete savaşlarının hedefi haline gelir. Acımasız kuralların hakim olduğu bu vahşi dünyada Han kendi savaşını ilan eder. Han, Isaak’ın kardeşi Trish’e aşık olunca işler karışır.
ROMEO ÖLMELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anthony Anderson - Maurice
Jet Li - Han Sing
DMX - Silk
Aaliyah - Trish O\'day
Isaiah Washington
Russell Wong - Kai
Delroy Lindo - ısaak O\'day
Kandyse McClure
Byron Lawson
Françoise Yip
Grace Park
Terry Chen
Jon Kit Lee
Benz Antoine
ROMEO ÖLMELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Romeo Ölmeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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