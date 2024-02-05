Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:13

Güncelleme: 05.02.2024 - 20:13

Romeo Ölmeli filminin yönetmen koltuğunda Andrzej Bartkowiak oturuyor. Filmin senaristliğini Mitchell Kapner ve Eric Bernt üstleniyor. Peki, Romeo Ölmeli filminin konusu ne? Romeo Ölmeli filminin oyuncuları kim?

ROMEO ÖLMELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

‘Speed’ ve ‘Lethal Weapon 4’ filmlerinin görüntü yönetmeni Andrzej Bartkowiak’ın yönetmenliğini yaptığı filmin yapımcısı, Matrix filminin yapımcısı Joel Silver. Acımasız geleneklerin sıkı sıkı sardığı iki büyük aile amansız bir savaşın içindedir. Zenci ve asyalı çeteler Oakland’ın karanlık dünyasının kontrolünü ele geçirmek için büyük bir savaş vermektedir. Asyalı çetenin başında Po Sing, diğer çetenin başında ise Isaak adında acımasız bir lider vardır. Po’nun öldüğü haberi, eski bir polis olan ve babasının işlediği bütün suçları üstüne aldığı için o sırada Hong Kong’ta bir hapishanede tutuklu bulunan büyük kardeşi Han Sing’e (J. Li) ulaşır. Han’ın hapishanede geçirdiği yıllarda tüm ailesi Amerika’ya göç etmiş, babası Çin mafyasının önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Han hapisheneden kaçarak Amerika’ya gelir ve kardeşinin ölümüyle birlikte mezara götürdüğü sırlarının ve onun ölümünden sorumlu olanların peşine düşer. Ortaya çıkan yeni kardeş çete savaşlarının hedefi haline gelir. Acımasız kuralların hakim olduğu bu vahşi dünyada Han kendi savaşını ilan eder. Han, Isaak’ın kardeşi Trish’e aşık olunca işler karışır.

ROMEO ÖLMELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Anderson - Maurice

Jet Li - Han Sing

DMX - Silk

Aaliyah - Trish O\'day

Isaiah Washington

Russell Wong - Kai

Delroy Lindo - ısaak O\'day

Kandyse McClure

Byron Lawson

Françoise Yip

Grace Park

Terry Chen

Jon Kit Lee

Benz Antoine

ROMEO ÖLMELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Romeo Ölmeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.