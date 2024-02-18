Pazar günü ne izlesek diye düşünenlere film önerileri

Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:22

Güncelleme: 18.02.2024 - 11:25

Pazar günü evde oturup film izlemek istiyorsunuz ama ne izleyeceğinize karar veremiyor musunuz? İşte, birbirinden farklı konulara sahip muhteşem film önerileri...

1. Conte d’Automne – Sonbahar Hikâyesi (1998)

Romantik komedi unsurlarını hem eğlenceli hem de hüzünlü bir şekilde kadrajına aldığı film yaşam, yalnızlık, yaşlılık ve aşk gibi önemli kavramlara odaklanarak izleyiciyi renkli bir maceraya çıkarıyor.

Filmde anlatılan hikâye ise Rosine (Alexia Portal) ve Isabelle (Marie Rivière) isimli kadınların, uzun zamandır yalnız olan arkadaşları Magali (Béatrice Romand) için uygun bir partner bulmaya karar vermesiyle başlıyor.

2. The Fundamentals of Caring – Kayıp Şeylerin Bakım Kılavuzu (2016)

Amerikalı yönetmen Rob Burnett. Paul Rudd, Craig Roberts ve Selena Gomez gibi isimlerin beğeni toplayan bir performansa imza attığı yapım, maddi sorunlarını bakıcılık yaparak aşmaya çalışan Ben Benjamin (Paul Rudd) adındaki yazarın tedavisi olmayan bir hastalıktan muzdarip Trevor (Craig Roberts) adlı gencin bakımını üstlenmesiyle ikili arasındaki gelişen dostluğa odaklanıyor.

3. Vanskabte Land – Tanrının Unuttuğu Yer (2022)

Film, temelde 19. yüzyılın sonlarında genç bir rahibin, İskandinavya’daki ücra bir kasabaya kilise inşa etmek için atıldığı macerayı konu ediniyor. Bu idealist rahibin doğa ve yerli halk ile karşı karşıya gelmesi ise hedeflerinden, ideallerinden ve ahlaki değerlerinden uzaklaşmasına neden oluyor.

4. The Terminal – Terminal (2004)

Film, havaalanındaki ilginç karakterlerin etkileşimlerini ve Viktor’un zorlu yaşam mücadelesini konu alarak, insan ilişkileri ve yaşamın zorluklarına dair derin düşüncelere sahip bir hikaye sunmaktadır.

The Terminal, Viktor Navorski adlı bir karakterin hikayesini anlatmaktadır. Viktor, bir savaş sırasında ülkesi Krakozhia’nın bağımsızlığını ilan ettiği için, Amerika’daki havaalanında mahsur kalır. Pasaportu geçersiz olduğu için havaalanı güvenliği tarafından kabul edilmez ve Amerika’ya girişine izin verilmez. Viktor, havaalanında yaşamaya başlar ve oradaki diğer yolcular ve çalışanlar ile etkileşime geçer. Bu süreçte, Viktor; havaalanında bir yaşam kurarak kendi geleceğini yeniden şekillendirmeye çalışır.

5. The Lost Daughter – Kayıp Kız (2021)

Leda, kendini İngilizce öğretmeni olarak işine ve iki çocuğuna adamış; boşanmış ve orta yaşlı bir kadındır. Kızları Kanada’da babalarının yanına gitmek için evden ayrıldıklarında, Leda’yı bir yalnızlık ve hasret dönemi bekliyor gibi görünse de; Leda’nın hayatı artık daha az komplikedir ve kendisini özgürleşmiş hissetmeye başlamıştır. Yunanistan’ın küçük bir sahil kasabasında, deniz kenarında tatil yapmaya karar veren Leda için tatili zamanla tehlikeli bir hal alacaktır. Varlığı rahatsız edici, hatta bazen tehdit edici olan bir aileyle karşılaşan Leda; küçük ve görünüşte anlamsız bir olayın meydana gelmesiyle bir anne olarak yaptığı zor, alışılmadık seçimlerle ve bunların sonuçlarıyla da yüzleşecektir.