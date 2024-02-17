Yayınlanma: 17.02.2024 - 20:38

Güncelleme: 17.02.2024 - 20:38

Kaybolan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Peter Facinelli üstleniyor. Peki, Kaybolan filminin konusu ne? Kaybolan filminin oyuncuları kim?

KAYBOLAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Aile kamp gezisinde kaybolan kayıp kızlarını bulmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyen bir karı koca hikayesi.Polis herhangi bir ipucu yakalayamayınca ikiliyi devralır.

KAYBOLAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anne Heche

Jason Patric

Peter Facinelli

Gregory Harrison

Rebecca Lines

Curtis Nichouls

Aleksei Archer

Lucas Bentley

KAYBOLAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaybolan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.