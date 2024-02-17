Kaybolan filminin konusu ne? Kaybolan filminin oyuncuları kim?
Kaybolan (The Vanished) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaybolan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaybolan filminin konusu ne? Kaybolan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kaybolan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Peter Facinelli üstleniyor. Peki, Kaybolan filminin konusu ne? Kaybolan filminin oyuncuları kim?
KAYBOLAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Aile kamp gezisinde kaybolan kayıp kızlarını bulmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyen bir karı koca hikayesi.Polis herhangi bir ipucu yakalayamayınca ikiliyi devralır.
Göz Atın
KAYBOLAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anne Heche
Jason Patric
Peter Facinelli
Gregory Harrison
Rebecca Lines
Curtis Nichouls
Aleksei Archer
Lucas Bentley
KAYBOLAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kaybolan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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