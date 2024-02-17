Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ne? Kahramanca Kaybedenler filminin oyuncuları kim?
Kahramanca Kaybedenler (Heroic Losers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ne? Kahramanca Kaybedenler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kahramanca Kaybedenler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sebastián Borensztein üstleniyor. Peki, Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ne? Kahramanca Kaybedenler filminin oyuncuları kim?
KAHRAMANCA KAYBEDENLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Ünlü Arjantinli Corralito zamanlarında, küçük bir kasabanın komşuları, banka yöneticilerinin ve yolsuz bir avukatın çaldığını öğrendikten sonra kaybettikleri parayı kurtarma planını izlerler.
Göz Atın
KAHRAMANCA KAYBEDENLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ricardo Darín
Luis Brandoni
Chino Darín
Marco Antonio Caponi
Rita Cortese
Andrés Parra
Verónica Llinás
Daniel Aráoz
Carlos Belloso
KAHRAMANCA KAYBEDENLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kahramanca Kaybedenler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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