Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ne? Kahramanca Kaybedenler filminin oyuncuları kim?

Kahramanca Kaybedenler (Heroic Losers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ne? Kahramanca Kaybedenler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:46
Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ne? Kahramanca Kaybedenler filminin oyuncuları kim?
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Kahramanca Kaybedenler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Sebastián Borensztein üstleniyor. Peki, Kahramanca Kaybedenler filminin konusu ne? Kahramanca Kaybedenler filminin oyuncuları kim? 

KAHRAMANCA KAYBEDENLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Ünlü Arjantinli Corralito zamanlarında, küçük bir kasabanın komşuları, banka yöneticilerinin ve yolsuz bir avukatın çaldığını öğrendikten sonra kaybettikleri parayı kurtarma planını izlerler.

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KAHRAMANCA KAYBEDENLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ricardo Darín

Luis Brandoni

Chino Darín

Marco Antonio Caponi

Rita Cortese

Andrés Parra

Verónica Llinás

Daniel Aráoz

Carlos Belloso

KAHRAMANCA KAYBEDENLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kahramanca Kaybedenler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.


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