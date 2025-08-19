Peacemaker dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Peacemaker dizisinin konusu ne? Peacemaker dizisinin oyuncuları kim?

PEACEMAKER DİZİSİNİN KONUSU NE?

The Suicide Squad: İntihar Timi filminin kaldığı yerden devam eden Peacemaker dizisi, Bloodsport ile karşılaşmasından sonra iyileşerek eve dönen Christopher ‘Chris’ Smith, namıdiğer Peacemaker'ın hikayesini konu alıyor. Peacemaker, özgürlüğünün bir bedeli olduğunu keşfeder ve geçmişiyle yüzleşirken yeni amacını ve "her ne pahasına olursa olsun barış" mottosunu dengelemeye çalışır. Bu kez savaşı daha sert, daha çelişkili ve daha komik bir biçimde devam ediyor.

PEACEMAKER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

John Cena

Jennifer Holland

Steve Agee

Danielle Brooks

Chukwudi Iwuji

Nhut Le

Robert Patrick

PEACEMAKER DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Peacemaker dizisinin 2. sezonu 22 Ağustos tarihinde izleyiciyle buluşacak.