Yayınlanma: 20.03.2025 - 18:00

Güncelleme: 20.03.2025 - 18:00

Erken Gelen Yaz filminin yönetmen koltuğunda Yasujiro Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Kogo Noda ve Yasujiro Ozu üstleniyor. Peki, Erken Gelen Yaz filminin konusu ne? Erken Gelen Yaz filminin oyuncuları kim?

ERKEN GELEN YAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tokyo'da geçen hikaye savaş sonrası bir aile hikayesidir. Noriko bağımsız bir kadın olmayı isterken hem patronu hem de ailesi Noriko'nun evlenmesi için baskı yapmaktadır. Bu iş için uygun görülen aday da patronunun 40 yaşındaki üniversite arkadaşıdır. Noriko'da bu duruma karşı çıkmaktadır. Japon toplumunda kadının belli bir yaştan sonra muhakkak evlenmesi ve çalışmayı da bırakması beklendiği göz önünde tutulursa sosyal baskı ve bireyler arasında yaşanan gerilimi başarıyla yansıtması açısından Ozu'nun en önemli filmlerinden birisidir.

ERKEN GELEN YAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Setsuko Hara

Chishu Ryu

Chikage Awashima

Kuniko Miyake

ERKEN GELEN YAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Erken Gelen Yaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlendi.