Evrenin Askerleri filminin konusu ne? Evrenin Askerleri filminin oyuncuları kim?
Evrenin Askerleri (Universal Soldier) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Evrenin Askerleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Evrenin Askerleri filminin konusu ne? Evrenin Askerleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Evrenin Askerleri filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini Dean Devlin, Christopher Leitch, Richard Rothstein üstleniyor. Peki, Evrenin Askerleri filminin konusu ne? Evrenin Askerleri filminin oyuncuları kim?
EVRENİN ASKERLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Meraklı bir gazeteci olan Veronica, ABD hükümetinin çok etkili yeni SWAT ekibi UniSols'u izlemektedir. Luc ve Scott, üst üste başarılı operasyonlar yapan ekibin iki gözdesidir. Geçmişe dair karmaşık vizyonlar gören ve psikolojik olarak sorunlu görünen Luc, Veronica'nın kameramanını da öldürerek ekipten kaçar. Veronica ekibin arkasında yatan korkunç sırrı keşfetmek üzere gerçeğe yaklaşırken, Scott ve ekibin geri kalanı da Luc'un peşine düşer.
EVRENİN ASKERLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme
Dolph Lundgren
Jerry Orbach
Ally Walker
Leon Rippy
Ralf Moeller
Tico Wells
Ed O'Ross
Simon Rhee
Joel Kramer
EVRENİN ASKERLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Evrenin Askerleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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