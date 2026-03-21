Pi'nin Yaşamı filminin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. Filmin senaristliğini David Magee üstleniyor. Peki, Pi'nin Yaşamı filminin konusu ne? Pi'nin Yaşamı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

PI'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hindistan’dan Kanada’ya doğru yola çıkan bir yük gemisi, içindeki neredeyse tüm canlılarla birlikte trajik bir şekilde batar. Kazadan sonra bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu’nun ortasında tek başına kalır. Filikada hayatta kalmayı başaranlar ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında yaklaşık üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşındaki Hintli bir çocuktur. Hayvanat bahçesi işleten Pi’nin ailesi ise bu kazada hayatını kaybetmiştir.

Pi, umutsuz görünen bu yolculukta, küçük bir sandalda vahşi hayvanlarla birlikte hayatta kalma mücadelesi verir. Zekâsı ve zooloji bilgisi sayesinde besin zincirinde kurban olmaktan kurtulmayı başarır. Ancak zamanla teknede yalnızca Bengal kaplanı ile baş başa kalır. Dev kaplana yem olmamak için onunla bir denge kurmayı ve birlikte yaşamayı öğrenir. Bu sıra dışı yolculuk, Pi’yi sonunda gizemli ve büyülü bir adaya ulaştırır.

PI'NİN YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Suraj Sharma

Irfan Khan

Ayush Tandon

Gérard Depardieu

Adil Hussain

Jun Naito

Andrea Di Stefano

James Saito

Rafe Spall

PI'NİN YAŞAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pi'nin Yaşamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.