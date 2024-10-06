Yayınlanma: 06.10.2024 - 21:23

Güncelleme: 06.10.2024 - 21:23

Son olarak Lohusa filmiyle iki milyon seyirci baremini aşan Gupse Özay ekranlara Platonik dizisiyle dönüyor. Okuma provası gerçekleştirilen dizinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Platonik dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Platonik dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

PLATONİK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Platonik"te olaylar Kaan’ın, Gülten ve Nedret kardeşlerin varisi oldukları oteli ele geçirmek amacıyla Çeşme’ye gitmesiyle başlayacak. Yakışıklı iş insanı Kaan’ın gelişiyle Gülten ve Nedret arasında onun hain planından habersiz eğlenceli ve çok komik bir çekişme başlayacak. Bu durum aileye yakın insanların ve otelde kalanların da hayatına renk katacak.

PLATONİK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay "Gülten" karakterine hayat verecek. Öykü Karayel, Gülten’in kardeşi "Nedret"i canlandırırken iki kardeşin annesi Nezahat’i ise Uğur Demirpehlivan oynayacak. Kerem Bürsin, "Kaan" rolüyle Gupse Özay ve Öykü Karayel’e başrolde eşlik edecek.

Feri Baycu Güler "Emel"i, Ali İpin Emel’in eşi "Avni"yi, Pınar Çağlar Gençtürk güzellik merkezi danışmanı "Nebahat"i, Ülkü Duru falcı "Hidayet"i, Mehmet Özgür otelin havuz ve bahçe bakımını yapan "Ömer"i, Ayşima Ateşeduran Kaan’ın yardımcısı "Mehtap"ı oynayacak.

PLATONİK DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Platonik dizisinin Netflix'te yayımlanması planlanıyor.

PLATONİK DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Platonik dizi önümüzdeki yıl izleyicisi ile buluşacak.