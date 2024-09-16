Yayınlanma: 16.09.2024 - 13:38

Güncelleme: 16.09.2024 - 13:38

Güzel Aşklar Diyarı dizisi için geri sayım başladı. Yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, yakında ekrana gelecek. Peki, Güzel Aşklar Diyarı dizisinin konusu nedir? Güzel Aşklar Diyarı dizisinin oyuncuları kimler? Güzel Aşklar Diyarı ne zaman başlayacak?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNİN KONUSU

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz’in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan’ın peşinden Kapadokya’ya giden Deniz’e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, yakında ekrana gelecek.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk tanıtım filmi yayınan dizinin Kapadokya’nın eşsiz doğasında çekimleri devam ediyor.