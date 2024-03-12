Poor Things filminin konusu nedir? Poor Things filminin oyuncuları kimlerdir?
Emma Stone, Poor Things filmindeki rolüye En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü almaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından Poor Things filminin konusu merak edildi. Peki, Poor Things filminin konusu nedir? Poor Things filminin oyuncuları kimlerdir?
Yorgos Lantimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu Poor Things'deki rolüyle Emma Stone, sinema kariyerinde ikinci defa En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı almaya hak kazandı. Peki, Poor Things filminin konusu nedir? Poor Things filminin oyuncuları kimlerdir?
POOR THİNGS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.
POOR THİNGS FİLMİNİN OYUNCULARI
Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef
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