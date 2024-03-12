Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:36

Yorgos Lantimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu Poor Things'deki rolüyle Emma Stone, sinema kariyerinde ikinci defa En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı almaya hak kazandı. Peki, Poor Things filminin konusu nedir? Poor Things filminin oyuncuları kimlerdir?

POOR THİNGS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.

POOR THİNGS FİLMİNİN OYUNCULARI

Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef